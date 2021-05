Le NMD, un nouveau palier dans le renforcement de la citoyenneté et du progrès au Maroc

jeudi, 27 mai, 2021 à 21:47

Brasilia – Avec le nouveau modèle de développement (NMD), dont le rapport général élaboré par la Commission Spéciale sur le modèle de Développement (CSMD) vient d’être présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc franchit un nouveau palier sur la voie du renforcement de la citoyenneté et du progrès dans divers domaines, a indiqué le président de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne, Farid Mechqi.

“Au-delà des retombées bénéfiques, économiques et sociales que ce NMD pourrait engendrer, ce modèle est de nature à raviver la conscience citoyenne, à donner un nouveau souffle à l’économie et à renforcer l’appropriation des chantiers de réformes”, a souligné M. Mechqi dans une déclaration à la MAP.

Le contenu de ce projet d’envergure reflète une compréhension profonde des défis à relever par le Royaume, ainsi qu’une volonté résolue de hisser la performance de tous les secteurs, allant de la santé, à l’éducation en passant par ceux des investissements, de la valorisation du capital humain, de la promotion de l’égalité des sexes, du développement inclusif et de la réduction des disparités sociales et territoriales, entre autres, a-t-il fait observer.

Le président de la Chambre de commerce a noté que l’initiation de cette feuille de route de développement, en ces temps de crise sanitaire et de récession mondiale, augurent de perspectives prometteuses pour la reprise de la croissance économique au Maroc, en tirant le meilleur des repositionnements et des changements de paradigmes à l’international.

Au regard des répercussions du covid-19 au niveau planétaire, il est évident que ce “tournant majeur amorcé par le Maroc constitue un changement positif et bénéfique qui ouvre la voie pour l’instauration d’un nouvel ordre de progrès encore plus juste et plus équitable”, a-t-il insisté

Pour lui, le rapport, élaboré conformément aux hautes orientations de SM le Roi, vise à placer le Royaume sur la voie de développement avec des objectifs plus ambitieux et répondant aux exigences de la phase post-pandémie, tout en se conformant aux particularités du Maroc et de ses besoins en matière de développement.

Il faut aussi rappeler que ce NMD vient ancrer et concrétiser les dispositions constitutionnelles, accélérer la transformation structurelle de l’économie, mobiliser tous les marocains autour d’objectifs communs et promouvoir des domaines à forte valeur ajoutée, a poursuivi M. Mechqi.

Dans le sillage de cette mobilisation, le NMD souligne la place de choix des Marocains du Monde, tout en prônant à favoriser un apport plus important de cette frange de la société qui regorge de compétences pouvant accompagner le Maroc pour de ce chantier de premier plan.