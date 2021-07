Le NMD, socle d’une étape nouvelle avec pour mots d’ordre responsabilité et essor

vendredi, 16 juillet, 2021 à 13:07

Rabat – Le Nouveau modèle de développement (NMD) incarne une vision ambitieuse et prospective qui constitue le socle d’une étape nouvelle à laquelle Sa Majesté le Roi Mohammed VI a assigné comme mots d’ordre “Responsabilité” et “Essor”.

Alors que la Fête du Trône a toujours été une étape pour tous les Marocains, Roi et Peuple, d’établir un diagnostic et de dresser un bilan des réalisations en vue de se mobiliser, ensemble, pour affronter les obstacles susceptibles d’entraver le bien-être et le progrès du Royaume, le 22ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres en offre la parfaite opportunité puisqu’il intervient dans un contexte où la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), qui s’est vu confier la mission de concevoir cette feuille de route, a entamé sa tournée pour présenter aux acteurs régionaux, territoriaux et au tissu associatif et socio-économique de chaque région du Royaume les conclusions du rapport général relatif au NMD.

La mise en place des recommandations de ce projet d’avenir, qui trace les contours du Royaume jusqu’en 2035, devrait mettre les Marocains dans les meilleures dispositions pour aborder l’avenir sereinement au sein d’un Maroc prospère.

Dans une énième illustration des liens de fidélité indéfectible entre le Trône et le Peuple, SM le Roi a insisté une nouvelle fois sur la nécessité de placer le citoyen marocain au centre du processus de développement dont il constitue la principale finalité.

En effet, à travers le renouvellement de son modèle de développement, le Maroc ambitionne d’avancer sur la voie du progrès et d’améliorer les conditions de vie de ses citoyens, en palliant aux insuffisances de l’ancien modèle, qui a montré ses limites dans la réalisation de la justice sociale et dans la réduction des inégalités et des disparités spatiales.

Conformément aux Hautes Orientations du Souverain, dans Son discours adressé à la Nation à l’occasion du 66è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple (20 août 2019), ce NMD vient remplir une triple mission “de réajustement, d’anticipation, de prospective pour permettre à notre pays d’aborder l’avenir avec sérénité et assurance”.

Il s’agit de mettre en place une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social emportant une adhésion unanime, en l’occurrence celle de l’État et de ses institutions, celle des forces vives de la Nation incluant le secteur privé, les formations politiques et les syndicats, les associations, ainsi que celle de l’ensemble des citoyens.

C’est dans ce sens que la CSMD a opté pour une approche participative et inclusive, impliquant toutes les franges de la société, notamment les jeunes, en tant qu’entité du présent et force de l’avenir.

La Commission a ainsi mené un processus de consultations et d’écoute durant lequel elle a effectué 70 auditions et séances d’écoute, organisé 113 ateliers de travail, 35 séances d’écoute citoyenne tenues dans différentes villes du Royaume et s’est déplacée sur 30 sites au Maroc.

Outre le nombre important de personnes rencontrées dans le cadre de ce processus, ces séances d’écoute et ateliers de travail ont permis d’appréhender les attentes des acteurs et des citoyens sur l’ensemble des régions du Royaume pour proposer quatre axes stratégiques de transformation.

Le premier est relatif à une économie dynamique et diversifiée créatrice de valeur ajoutée et d’emplois, à travers notamment la sécurisation de l’initiative entrepreneuriale, l’orientation des acteurs économiques vers les activités productives et la réalisation d’un choc de compétitivité.

Le deuxième axe concerne un capital humain renforcé et mieux préparé pour l’avenir à travers, entre autres, une éducation de qualité pour tous, un système d’enseignement universitaire, professionnel et de recherche axé sur la performance et un accès à des services de santé de qualité.

Le troisième axe traite des opportunités d’inclusion pour tous et appelle à autonomiser les femmes et à assurer l’égalité de genre en favorisant l’inclusion et l’épanouissement des jeunes, tout en multipliant les opportunités et voies de participation.

La mobilisation de la diversité culturelle comme levier d’ouverture, de dialogue et de cohésion est également à l’ordre du jour, avec la nécessité d’assurer un socle de protection sociale qui renforce la résilience, l’inclusion et matérialise la solidarité entre citoyens.

Le dernier axe est relatif aux territoires résilients appelés à devenir des lieux d’ancrage du développement en faisant émerger un “Maroc des Régions” prospère et dynamique et en assurant une réorganisation innovante des échelons territoriaux en vue de favoriser leur articulation.

La préservation des ressources naturelles et le renforcement de la résilience des territoires au changement climatique figurent aussi parmi les priorités de cet axe, en plus de la préservation des ressources rares en eau pour les générations futures.

Pour amorcer cette dynamique de changement et sa pérennité, la CSMD a préconisé la mise en œuvre de deux mécanismes : Le premier est un Pacte National pour le Développement, qui aurait pour objectif d’ancrer le nouveau modèle comme référentiel commun de toutes les forces vives dans leur pluralité, alors que le second est un mécanisme de suivi et d’impulsion, sous l’Autorité directe de Sa Majesté le Roi, ayant pour mission d’accompagner les chantiers stratégiques qui s’inscrivent dans le long terme et d’appuyer la conduite du changement.

En plus de mettre en responsabilité les acteurs concernés, ce mécanisme s’inscrit dans le cadre de l’équilibre des pouvoirs, prévu par la Constitution, et du rôle de l’Institution Monarchique comme clé de voûte de l’État, porteuse de la vision de développement, des chantiers stratégiques à long terme et du suivi de leur exécution en faveur des citoyens.

S’agissant de la question du financement, le rapport général de la CSMD relève que le NMD nécessite des financements publics additionnels de l’ordre de 4% du PIB annuellement en phase d’amorçage (2022-2025) et de l’ordre de 10% du PIB en rythme de croisière à l’horizon 2030.

Après le travail mené par la CSMD, qui compte 35 membres ayant des parcours académiques et professionnels pluriels et une connaissance importante de la société marocaine et des questions politiques, économiques et sociales, culturelles et environnementales, en concertation avec toutes les forces vives de la Nation, le prochain défi sera de participer activement à la mise en œuvre des recommandations de ce rapport.

À la veille des prochaines élections législatives, les partis politiques devront ainsi prendre en considération toutes les orientations pertinentes du NMD dans leurs programmes pour permettre au prochain Exécutif d’assurer sa mise en œuvre avec des mesures et des projets concrets.