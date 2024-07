Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, un “tournant” pour la région Guelmim-Oued Noun (Mme Bouaida)

mardi, 23 juillet, 2024 à 14:49

Guelmim – Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI, constitue un “tournant” pour la région de Guelmim-Oued Noun qui a commencé à travailler sur plusieurs axes stratégiques et grands projets, a affirmé la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida.

Mme Bouaida a indiqué, lors d’une conférence de presse lundi à Guelmim, que parmi ces projets figurent le barrage de Fasek et le projet d’hôpital régional qui sera transformé en hôpital universitaire, ainsi que l’autoroute “Tiznit-Dakhla”, dont 95% est ouverte, et qui est considérée comme le plus grand projet pour accélérer le développement économique et rapprocher le Nord du Sud du Royaume.

Après avoir dressé un état des lieux des potentialités de la région, notamment en matière d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et agricoles, elle a relevé que la région de Guelmim-Oued Noun, qui fait partie des trois régions du Sud du Royaume, fonctionne selon une méthode “structurée” et une “vision stratégique” basée sur le projet régional d’aménagement du territoire comme document de référence qui donne les orientations pour chacune des 12 régions du Royaume, le contrat programme entre l’Etat et la région de Guelmim-Oued Noun et le programme de développement régional (PDR) 2022-2027.

En plus de ces projets structurants, a-t-elle dit, la région œuvre pour la réalisation de plus de 140 projets dans le cadre du contrat-programme entre l’Etat et la région et du PDR et visant à réduire le déficit et à renforcer les infrastructures culturelles et économiques, précisant que ces projets portent, entre autres, sur les secteurs de la santé, de l’équipement et de l’éducation.

Elle a rappelé la signature d’une convention-cadre d’un montant de 443 millions de dirhams avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, pour la réalisation de plusieurs hôpitaux de proximité dans les provinces de la région, mettant l’accent également sur les projets dans les domaines de l’enseignement, de la réhabilitation urbaine des villes de Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan et Assa-Zag, le soutien aux petites et très petites entreprises, le renforcement de l’alimentation au réseau électrique ainsi que la construction d’usines de dessalement d’eau et de barrages.

Elle a souligné que la région dispose d’un avenir prometteur compte tenu de ses importantes ressources qui lui permettront d’améliorer son attractivité économique et stimuler l’investissement, tels que la création de zones d’activités économiques dans toutes les provinces de la région, les projets d’énergie renouvelable, en particulier l’hydrogène vert, qui contribueront au renforcement des infrastructures et à la création d’opportunités d’emploi pour la population, soulignant à cet égard que plusieurs entreprises et acteurs économiques internationaux ont manifesté un grand intérêt pour l’investissement dans la région.