Nouveaux clusters dans des quartiers à Tanger: fermeture des entrées des zones cibles dans la ville à partir de ce dimanche à minuit

dimanche, 12 juillet, 2020 à 22:38

Rabat-Dans le cadre des efforts continus visant à circonscrire la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et de limiter ses répercussions négatives, et au vu de ce qu’exige la nécessité sanitaire suite à l’apparition de nouveaux clusters dans plusieurs quartiers de la ville de Tanger, il a été décidé de durcir les restrictions de précaution et les mesures préventives et de fermer les entrées des zones cibles dans la ville à partir du dimanche 12 juillet 2020 à minuit, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué qu’il a été décidé aussi de renforcer le contrôle pour que les personnes se trouvant dans ces zones ne quittent leurs domiciles qu’en cas de nécessité extrême tout en observant les précautions nécessaires: distanciation physique, mesures d’hygiène, port obligatoire des masques et téléchargement de l’application “wiqaytna”.

Il a été décidé également d’exiger une autorisation de déplacement exceptionnel émise par les agents d’autorité et de fermer les hammams, les salles et les stades sportifs.

Selon la même source, il a été décidé aussi de fermer les marchés, les centres, les centres commerciaux, les cafés et les espaces publics (parcs, jardins, lieux publics…) à 20H00.

Seront maintenues l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par les autorités locales pour se déplacer en dehors de la ville de Tanger, ainsi toutes les autres restrictions décidées à travers l’état d’urgence sanitaire (interdiction des rassemblements, des réunions, des fêtes de mariage et des obsèques …), a ajouté le communiqué.

Et de souligner que l’allègement de ces mesures dépend du développement de la situation épidémiologique dans la ville, de la réalisation de résultats concrets pour circonscrire la pandémie et de la baisse du nombre des personnes infectées, ce qui permettra de freiner la propagation de cette épidémie.