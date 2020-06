Nouveaux foyers dans des unités de production: Durcissement à partir de ce vendredi des mesures préventives dans certaines communes des provinces de Larache, Ouazzane et Kénitra

vendredi, 19 juin, 2020 à 23:25

Rabat – Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il a été décidé à partir de ce vendredi de durcir les restrictions de précaution et les mesures préventives dans certaines communes des provinces de Larache, Ouazzane et Kénitra, et ce suite à l’apparition de nouveaux foyers épidémiologiques dans des unités de production.

“Suite à l’apparition de nouveaux foyers épidémiologiques dans des unités de production (FRIGODAR, spécialisée dans l’emballage de fruits rouges: 457 cas et NATBERRY MAROC, spécialisée dans la production et l’emballage de fruits rouges : 103 cas), il a été décidé, à partir du vendredi 19 juin 2020, de durcir les restrictions de précaution et les mesures préventives dans certaines communes des provinces de Larache, Ouazzane et Kénitra”, indique le ministère dans un communiqué.

Eu égard à ce qu’exige la nécessité sanitaire, et en soutien aux efforts déployés afin de circonscrire la propagation de cette épidémie et limiter ses répercussions négatives, il sera procédé à la fermeture des entrées de ces communes et au renforcement du contrôle pour que les personnes qui s’y trouvent ne quittent leurs domiciles qu’en cas de nécessité extrême tout en prenant les précautions nécessaires, précise le communiqué.