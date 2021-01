Nouveaux variants de SARS-CoV-2: 1.215 tests de dépistage à Skhirat-Témara

mercredi, 13 janvier, 2021 à 16:48

Témara – Quelque 1.215 tests seront effectués au niveau de la préfecture de Skhirat-Témara, dans le cadre de l’opération de dépistage de l’infection au SARS-CoV-2 menée parmi les collégiens et lycéens dans six régions, afin d’estimer le niveau de circulation du virus chez la population de moins de 18 ans et de caractériser génétiquement les variants circulants.