Nouvel An : Des festivités au goût du Covid, la vente chez les fleuristes et pâtissiers se contracte

vendredi, 1 janvier, 2021 à 0:05

Rabat- Les festivités du Nouvel An, considérées comme une occasion d’échange et de partage, sont marquées cette année par une atmosphère de crise, liée à la pandémie du coronavirus qui a frappé différents secteurs et impactés plusieurs activités, à l’instar des fleuristes et pâtissiers, habitués à recevoir plus de clientèle en ces moments de célébrations.

S’attendant à réaliser leur meilleur chiffre d’affaires de l’année, les commerces de fleurs et arbres de décoration se sont retrouvés en manque de clients par rapport à l’année précédente à cause des mesures sécuritaires adoptées par les autorités publiques pour endiguer la propagation du coronavirus.

Dans ce contexte, un fleuriste de la place a fait état de l’impact négatif de la pandémie sur le secteur de la vente des fleurs, causant une forte stagnation en raison d’une offre qui dépasse largement la demande.

“Pour ce Nouvel an, on espérait des ventes plus importantes, malheureusement la pandémie en a décidé autrement !”, a-t-il soupiré dans une déclaration à la MAP.

Même son de cloche chez les pâtissiers qui ont relevé une demande en-deças des leurs attentes, alors que d’habitude en ces moments de fêtes, ils peinaient souvent à satisfaire les besoins de tous leurs clients.

Khalid, propriétaire d’une pâtisserie à Rabat, a déclaré qu’avec les mesures du couvre-feu, conjuguées à l’interdiction de toute forme de célébrations, y compris celles du Nouvel an, le secteur a été victime d’une chute drastique de la demande, qui se fait désormais en ligne.

Illias, un Marocain résidant aux Pays-Bas et venu fêter le Nouvel an avec ses parents, a regretté le manque d’ambiance en ces moments de festivité.

“Avec le Coronavirus, tout le monde est appelé à fêter le Nouvel an chez lui, alors qu’auparavant chacun de nous avait sa manière de le faire”, a-t-il dit.