Nouvel an : Forte mobilisation de la sûreté régionale de Dakhla

dimanche, 1 janvier, 2023 à 14:04

Dakhla – Les services de la sûreté régionale de Dakhla ont mobilisé l’ensemble de leurs ressources humaines et logistiques pour veiller à la sécurité et la sûreté des citoyens au niveau de toutes les zones sous sa juridiction, à l’occasion du passage au nouvel an.