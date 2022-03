La nouvelle position de l’Espagne, une évolution “importante” et “positive” en faveur de la question du Sahara marocain (chercheur)

samedi, 19 mars, 2022 à 18:59

Al Hoceima – La nouvelle position de l’Espagne, exprimée dans le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, représente une évolution “importante” et “positive” en faveur de la question du Sahara marocain au niveau international, a souligné le chercheur Mohamed Benyoussef.

“La décision de l’Espagne de considérer l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara Marocain aura des effets positifs et confortera l’élan de soutien international en faveur de cette question”, a déclaré à la MAP, M. Benyoussef, membre du Centre des études juridiques et sociales d’Al Hoceima.

L’analyste politique a précisé que le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol est “un signe de reconnaissance et d’appréciation du rôle joué par le Souverain dans la protection des intérêts stratégiques des deux pays”, notant que ce message vient rendre hommage à la position de l’institution Royale dans la construction de la politique et de la diplomatie internationales”.

Il a rappelé que le gouvernement espagnol a qualifié “de grand ami et allié” le Maroc, ce qui reflète l’adoption par l’Espagne d’un nouveau discours, qui accorde au Royaume la place qui lui échoit dans la politique étrangère espagnole, afin de faire face aux défis communs, avec à leur tête “l’immigration” et “le terrorisme”.

L’universitaire a indiqué que le Maroc et l’Espagne sont deux pays voisins, qui sont liés par des relations historiques et stratégiques, ajoutant que “l’Espagne ne peut en aucun cas sacrifier ses intérêts stratégiques ni ceux de l’Union européenne”.