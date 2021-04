Oasis d’Aït Mansour à Tafraoute : un espace écologique qui témoigne d’un patrimoine architectural ancestral

vendredi, 23 avril, 2021 à 13:13

-Par : Thami El Am-

Tafraoute – A l’intérieur des grands massifs de l’Anti-Atlas occidental et à environ 31 Km du sud-est de la ville de Tafraoute, l’oasis d’Aït Mansour surgit avec sa verdure éclatante et son caractère authentique.

Cet espace écologique et touristique attire chaque année de nombreux visiteurs qui trouvent de quoi alimenter leur vision : De l’eau fraîche, un climat doux, des palmiers et une riche végétation.

Quelques demeures en pisé et pierre, où le temps semble s’arrêter, rappellent l’architecture amazighe ancestrale et continuent à faire face aux facteurs naturels.

Comptant une population de 2500 habitants et s’étalant sur une superficie de 140 ha, la vallée connaissait un état de dégradation au niveau de ses infrastructures et de ses ressources menaçant sa durabilité et les intérêts de ses habitants.

Pour faire face à cette situation, l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), veille en coordination avec les différents intervenants et secteurs, à la mise en place d’un programme ambitieux pour développer cette Vallée.

Le projet de réhabilitation de la vallée d’un coût global de 167 MDH, porte sur la promotion touristique via l’aménagement de sentiers et de hubs, la mise à niveau des établissements existants et la mise en place de nouvelles structures d’accueil touristique dans la vallée et autre action de promotion touristique et d’accompagnement de jeunes actifs dans la zone de la vallée, a indiqué à la MAP, le directeur général de l’ANDZOA, Brahim Hafidi.

Il s’agit aussi de la mise à niveau de la vallée au niveau des aménagements hydro-agricoles, de foncier, de nettoyage de touffes du palmier dattier ainsi que l’accompagnement du tissu coopératif agricole.

Il est question également de la protection de la vallée contre les inondations à travers des aménagements spécifiques ainsi que l’assainissement et le curage des écoulements, ainsi que l’amélioration de la route principale à l’intérieur de la vallée.

Les travaux d’aménagement Hydro-agricole relatifs à la réhabilitation des périmètres de Petite et Moyenne Hydraulique de la vallée d’Aït Mansour d’un investissement de 5,10 Mdhs, ont pour objectif l’amélioration de l’efficience des réseaux d’irrigation et la protection des terres agricoles et ouvrages hydrauliques dans la vallée. Et ce à travers la construction et revêtement du réseau d’irrigation “Seguias” sur 10 000 ml, la construction, réhabilitation et étanchéisation de 10 bassins d’accumulation des eaux d’irrigation ainsi que le captage et protection de 10 sources d’eau, a relevé le responsable.

De même, poursuit M.Hafidi, les travaux de protection des terres agricoles et des ouvrages hydrauliques aux berges de la vallée d’Aït Mansour d’un montant de 22,5 Mdhs, consiste en la protection des terres agricoles et les parties dégradées au niveau des berges de la vallée par une protection mécanique (Gabion) ainsi que la correction des pentes des ravins contre l’érosion hydrique et la protection des ouvrages hydrauliques.

Le grand projet de mise à niveau de la vallée d’ Ait Mansour, porte également sur l’aménagement touristique du site Talat Yssi, porté par la Société de Développement Régional du Tourisme de Souss-Massa ainsi que l’école au champ relative à la production des légumes biologiques et plantes aromatiques et médicinales par l’approche des Polinisateurs sauvages installée au niveau du Douar Talat – Commune territoriale Afella Ighir, a-t- il noté.

Le montant des actions de l’école au champ depuis 2020 s’élève à 54.260,00 Dhs. Elles visent à protéger les pollinisateurs et la biodiversité, à faire face aux changements climatiques, à augmenter les rendements et à améliorer les revenus des agriculteurs.