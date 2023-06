ODD: l’USMBA de Fès en tête des universités marocaines publiques au classement THE-2023

dimanche, 4 juin, 2023 à 14:42

Fès – L’université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a été classée première université marocaine publique au classement Times Higher Education University Ranking (THE-2023), en termes d’engagement pour le développement durable.

Selon le THE-2023, qui classe les établissements d’enseignement supérieur du monde entier selon les objectifs de développement durable des Nations Unies, l’USMBA de Fès est classée 1ère université au Maroc, pour les trois objectifs de développement durable «éducation de qualité», «lutte contre la pauvreté» et «santé et bien être», indique un communiqué de l’université.

Quant à l’objectif «Partenariat pour la réalisation des ODD», l’Université Sidi Mohamd Ben Abdellah de Fès a occupé la 2ème position à l’échelle nationale, selon ce classement qui a évalué, cette année, 1591 établissements.

L’USMBA a réalisé un score de 62.4/100 dans le classement global, qui la positionne en tant que première université publique marocaine. Ce score était de 55/100 l’année dernière, soit une amélioration de 13,45%. Elle est classée à ce niveau au rang 601-800 parmi 1591 universités participantes à ce classement à travers le monde.

Dans ce classement prestigieux, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a obtenu le plus grand score 79 sur 100 pour l’ODD «Education de qualité», ce qui la positionne dans la 35ème place sur 1304 universités à travers le monde, et première à l’échelle nationale.

Quant à l’ODD «Lutte contre la pauvreté», l’université apparaît cette année dans le rang [101-200] parmi 876 universités à travers le monde, avec un score de 63.6/100, soit une amélioration de 37.36% par rapport à l’année dernière. Elle est, également, première au Maroc s’agissant de cet objectif.

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a obtenu le score de 57.8, pour l’objectif «Santé et bien être», au niveau international et elle se trouve dans le rang [401-600] parmi 1218 universités participantes à cet ODD.

Pour l’objectif «Partenariat pour la réalisation des ODD », elle a obtenu un score de 64.9/100 et elle est classée dans le rang [401-600] parmi 1625 universités à travers le monde.

Depuis 2019, le THE Impact Ranking constitue un classement international, original et unique, permettant d’évaluer comment les établissements d’enseignement supérieur observent et respectent les objectifs de développement durable (ODD) édictés par les Nations unies.

Ce classement prestigieux mesure ainsi les actions entreprises par les universités pour faire progresser ces objectifs aussi bien dans leurs programmes que dans leur gouvernance ou dans des initiatives plus générales.

Ce nouveau classement “amplement mérité reflète l’excellence et le leadership de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, et la reconnaissance internationale de ses performances”, selon le communiqué.