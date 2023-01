Officialisation de l’amazigh: Convention de partenariat entre le ministère de la transition numérique et celui de la jeunesse et de la culture

mardi, 10 janvier, 2023 à 18:52

Khémisset – Une convention de partenariat visant à soutenir les manifestations en lien avec la langue et la culture amazighes pour un plus grand rayonnement culturel du Royaume, a été signée mardi à Khémisset entre le ministère de la Transition numérique et la réforme de l’administration et celui de la Jeunesse, de la culture et la communication.