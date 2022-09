OIPC : 6ème réunion des DG et Directeurs de la Protection civile des pays membres, les 13 et 14 septembre à Rabat

lundi, 12 septembre, 2022 à 16:52

Rabat – L’Organisation internationale de la protection civile (OIPC) et la Direction générale de la protection civile organisent la 6ème session de la réunion des Directeurs généraux et des Directeurs de la protection civile des pays africains, les 13 et 14 septembre à à Rabat.

Le ministère de l’Intérieur indique lundi dans un communiqué que l’organisation de cette session figure parmi les résolutions de la 5ème réunion des Directeurs africains de la Protection civile, tenue du 28 au 30 septembre 2021 à Lomé, au Togo.

“Son objectif est d’offrir aux pays participants l’occasion d’échanger sur la mise en œuvre des différentes recommandations issues des réunions précédentes qui concourent à la mise à niveau des structures de protection civile des pays africains et la promotion de la coopération entre ces pays”, précise le communiqué.

Cette réunion ambitionne également de mettre sur pied les premiers jalons d’une stratégie régionale africaine adossée sur des stratégies sous-régionales qui portent sur la création et la mutualisation des moyens et des outils de gestion des risques, selon la même source

Seront conviés à cet évènement les Directeurs généraux et les Directeurs de la Protection civile des pays africains membres de l’OIPC, en plus du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, qui sera représenté par son Bureau de Protection civile et des affaires de l’environnement, abrité à Rabat, conclut le communiqué.