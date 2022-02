ONCF: aménagement de certains trains les journées des 20 et 27 février

jeudi, 17 février, 2022 à 18:52

Quelque 2.881 petites et moyennes entreprises (PME) ont été créées à l’initiative des enfants des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, contribuant ainsi à la création de 8.119 emplois, dont 4.409 au profit de la famille de la résistance, en plus de 261 coopératives et 143 associations, a affirmé jeudi à Rabat le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.