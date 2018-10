ONCF: En raison d’essais d’un nouveau système de signalisation, certains trains de l’axe Casablanca-Rabat subiront des retards de 10 à 30 min

samedi, 27 octobre, 2018 à 14:17

Rabat – L’Office national des chemins de fer (ONCF) informe ses clients qu’en raison d’essais d’un nouveau système de signalisation, certains trains de l’axe Casablanca-Rabat subiront, durant une semaine, des retards variant de 10 à 30 min.

Dans un communiqué, l’ONCF précise qu’il est en phase finale de la mise en place d’un nouveau système de signalisation entre Rabat et Casablanca qui permettra plus de fluidité, de ponctualité et d’amélioration du temps de parcours.

Suite aux essais de ce nouveau système qui imposent des mesures spécifiques d’exploitation, certains trains de l’axe Casablanca-Rabat subiront, durant une semaine, des retards variant de 10 à 30mn, indique l’Office, tout en remerciant sa clientèle pour sa compréhension.