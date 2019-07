ONCF : Réductions sur les tarifs de trains pour les adhérents de la Fondation Hassan II pour les anciens militaires et anciens combattants

mercredi, 3 juillet, 2019 à 23:42

Rabat- En consécration de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-major général des Forces armées royales, entoure les anciens militaires et les anciens combattants, ainsi que leurs familles, une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre la Fondation Hassan II pour les anciens militaires et anciens combattants, que préside SAR la Princesse Lalla Meryem, et l’Office national des chemins de fer (ONCF), en vertu de laquelle les adhérents de cette institution vont bénéficier de tarifs préférentiels lors de leurs déplacements à travers le réseau ferroviaire national.

Cette convention propose des réductions sur les prix des tickets des trains navettes (en dehors des heures de pointe), des trains de ligne et des trains à grande vitesse “Al Boraq” avec réservation obligatoire, indique un communiqué de l’ONCF.

Ces réductions concernent les veuves des martyrs, les blessés et les prisonniers de guerre, les pupilles de la nation, ainsi que les anciens militaires, les anciens combattants et les retraités de l’Administration de la Défense et leurs familles respectives, souligne la même source.

La convention a été signée par le directeur général de l’ONCF, M. Mohamed Rabie Khlie, et par le directeur de la Fondation Hassan II pour les anciens militaires et anciens combattants, le Colonel-Major Mohamed Ghanem, lors d’une cérémonie présidée par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, M. Abdeltif Loudyi, en présence d’officiers supérieurs des FAR et de responsables au sein de l’ONCF.