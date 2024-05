ONCF: Travaux de mise à niveau des installations de signalisation entre Casablanca et Kénitra, des perturbations du trafic prévues du 12 au 26 mai

samedi, 11 mai, 2024 à 1:07

Rabat – L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé, vendredi, la poursuite de ses travaux pour la mise à niveau des installations de signalisation sur l’axe Casablanca-Kénitra, alertant que ces travaux vont engendrer quelques perturbations durant la période du 12 jusqu’au 26 mai 2024.

“Dans le cadre de son programme de modernisation de ses installations, visant l’amélioration continue de ses services, l’Office National des Chemins de Fer poursuit des travaux de grande ampleur, pour la mise à niveau des installations de signalisation sur l’axe Casablanca-Kénitra. Ces travaux vont engendrer quelques perturbations durant la période du 12 jusqu’au 26 mai 2024”, indique un communiqué de l’ONCF.

Malgré l’ampleur de ces travaux, l’ONCF assure mettre tout en œuvre pour “minimiser leur impact sur le trafic ferroviaire durant la journée, en les réalisant durant des intervalles nocturnes et en mettant en place un dispositif approprié afin d’assurer la continuité du service pour ses voyageurs”.

“En vue de gérer au mieux la mobilité de ses clients en cette période de travaux et leur permettre de prendre leurs dispositions au préalable, l’ONCF déploie un important dispositif notamment, par la mise en place d’une cellule de veille 24/24 au niveau du poste de commandement pour la supervision, la gestion et le suivi du trafic ainsi qu’une assistance renforcée en gares et à bord des trains”, souligne le communiqué.

Pour plus d’informations, l’ONCF invite les voyageurs à s’informer au préalable auprès de ses collaborateurs en gares et à bord des trains ou à travers le site marchand : www.oncf-voyages.ma, le site institutionnel : www.oncf.ma, l’application : ONCF Trafic, la page Facebook oncfpageofficielle, le Centre de Relations Clients 2255 et les moniteurs de téléaffichage en gare.