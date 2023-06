ONDA : Programme de quatre capsules vidéo pour orienter, sensibiliser et informer les pèlerins

lundi, 12 juin, 2023 à 22:14

Un mémorandum d’entente a été scellé entre la Cour de Cassation du Royaume du Maroc et son homologue burkinabé en vue de consolider les liens d’amitié, faciliter la coopération juridique et judiciaire, et échanger les connaissances, les expériences et les pratiques optimales au service des intérêts des deux cours.