ONDA:un ensemble de mesures pour fournir un accueil sain, rassurant et un parcours “healthy” aux passagers

dimanche, 30 janvier, 2022 à 12:51

Casablanca – L’Office National Des Aéroports (ONDA) a mis en place un plan pour accueillir les vols aériens et les passagers aux aéroports du Royaume dans les meilleures conditions et a déployé un ensemble de mesures pour fournir un accueil sain, rassurant et un parcours “healthy” aux passagers, indique l’office dans un communiqué.

“Dans le cadre des mesures préventives prises par les autorités marocaines pour lutter contre la propagation du Covid-19, l’Office National Des Aéroports a mis en place un plan pour accueillir les vols aériens et les passagers aux aéroports du Royaume dans les meilleures conditions. Ainsi un ensemble de mesures ont été déployées pour fournir un accueil sain, rassurant et un parcours “healthy” aux passagers”, lit-on dans ce communiqué.

A travers ces mesures, la priorité absolue est de préserver les passagers, le personnel et tous les usagers des aéroports et d’accompagner cette opération dans les meilleures conditions possibles, en adaptant les infrastructures aéroportuaires avec le nouveau contexte sanitaire, ajoute l’office.

Ces mesures concernent aussi bien la zone départ que la zone arrivée à travers le renforcement des opérations de nettoyage des installations aéroportuaires, la mise en place de distributeurs de gel désinfectant dans les différents points de l’aéroport, la mise en place de plaques en plastique aux bureaux d’enregistrement, le port obligatoire des masques par les passagers et tous les usagers des aéroports, et ce, dans toutes les zones aéroportuaires et l’application des mesures de distanciation physique, à travers le marquage au sol, la réorganisation des fils d’attente pour éviter le regroupement des passagers et la condamnation d’un siège sur le banc.

Il s’agit également de mesurer la température corporelle des passagers avec des caméras thermiques installées au niveau de l’espace arrivée et de remplir la fiche sanitaire du passagers mise à disposition par les autorités concernées, qui peut être également remplie et imprimée à travers le site internet de l’ONDA.

L’Office veille également à accompagner cette opération à travers la diffusion de messages de sensibilisation sur le respect des consignes de distanciation sociale et des gestes barrières par le biais d’annonces sonores, d’écrans d’affichage et de panneaux d’information et aussi à travers les comptes sur les réseaux sociaux et le site internet.

Pour rappel, grâce à ces mesures prises, 16 des aéroports internationaux sont certifiés “AHA” (Airport Health Accreditation) par le Conseil International des Aéroports, suite à l’évaluation des mesures sanitaires mises en place par les aéroports pour lutter contre la pandémie de Covid 19.