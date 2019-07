ONDE: Lancement à Rabat d’un dispositif national d’observation, de veille et de suivi-évaluation de l’enfance au Maroc

lundi, 8 juillet, 2019 à 17:19

Rabat- La Directrice exécutive de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), Lamia Bazir, a annoncé, lundi à Rabat, le lancement d’un dispositif national d’observation, de veille et de suivi-évaluation de l’enfance au Maroc, et ce en prenant comme base de référence la nouvelle plateforme mondiale d’indicateurs pour le suivi des droits de l’enfant, développée par “The Global Child Right Dialogue”.