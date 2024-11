ONEE: Lancement et inauguration de plusieurs projets à Laâyoune-Sakia El Hamra

vendredi, 8 novembre, 2024 à 21:21

Laâyoune – Plusieurs grands projets ont été inaugurés et lancés, vendredi dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, par le Directeur général de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), Tarik Hamane, à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche verte.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI pour que les provinces du Sud deviennent un moteur du développement régional et continental, à travers la valorisation de toutes leurs potentialités.

Concernant les projets d’infrastructures électriques, M. Hamane, accompagné du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et des élus, ont visité la centrale Diesel de Laâyoune, une infrastructure électrique de production d’une puissance de 93MW, constituant un secours d’alimentation de la région.

Cette centrale a passé avec succès au mois de février 2024, un audit de certification du système de management de l’environnement conformément à la norme ISO 14001-Version 2015.

A cette occasion, M. Hamane et la délégation l’accompagnant ont suivi l’état d’avancement de plusieurs projets de sécurisation de l’alimentation électrique des provinces du Sud du Royaume.

Au niveau de la Commune d’El Marsa relevant de la province de Laâyoune, M. Hamane et la délégation l’accompagnant se sont rendus à la station de dessalement d’eau.

Mobilisant un montant global de 450 millions de dirhams (MDH), cette station permet de produire 26.000 m³ par jour d’eau potable à travers le dessalement d’eau de mer via la technique de l’osmose inverse et en exploitant les dernières technologies en la matière, notamment un système de récupération d’énergie permettant d’optimiser le coût de production du m³ d’eau dessalée.

Par la suite, il été procédé au lancement des travaux du nouveau poste source 60/22 KV d’El Marsa, pour un montant global de 54 MDH. Ce projet d’envergure dont la mise en service est prévue fin 2026, contribuera au développement économique et industriel de la ville d’El Marsa.

Il a pour objectif d’alimenter, à partir de ce nouveau poste source, les projets importants en cours de réalisation, en l’occurrence le nouveau parc d’activités logistiques et industrielles, la nouvelle station de dessalement et les lotissements en cours de réalisation.

Par ailleurs, la délégation officielle a donné le coup d’envoi aux travaux de construction d’un centre socio-culturel des électriciens à Foum El Oued, et ce dans le sillage de la stratégie du Conseil des oeuvres sociales de l’ONEE-Branche Électricité- visant à promouvoir l’action sociale et à répondre aux besoins et attentes des électriciens.

D’un coût d’investissement global de 90 MDH, ce centre qui s’étale sur une superficie de 7,5 Ha, vise à diversifier et améliorer les prestations sociales fournies aux adhérents dans les provinces du Sud du Royaume.

Au niveau de la province de Tarfaya, le DG de l’ONEE a inauguré en présence du gouverneur de la province, Mohamed Hamim et des élus, un projet structurant qui consiste en la mise en service du poste source 60/22 kV à Tarfaya, nécessitant une enveloppe budgétaire de 25 MDH.

Ce projet vise principalement à assurer la sécurité d’alimentation de la ville de Tarfaya via son raccordement au Réseau haute tension.

Il contribuera, entre autres, au développement économique et industriel de la ville de Tarfaya à travers l’accompagnement des besoins croissants en énergie électrique des nouveaux projets industriels.

Dans la même province, MM. Hamane et Hamim se sont rendus à la station de dessalement d’eau de mer pour un débit supplémentaire de 15 l/s, où des explications leur ont été fournies sur le fonctionnement de cette infrastructure.

Les projets, y compris ceux lancés et ceux mis en service aujourd’hui, sont hautement stratégiques et visent à renforcer et à accompagner la dynamique socio-économique des provinces du Sud, ainsi qu’à consolider leur rayonnement en tant que centre économique et trait d’union entre le Maroc et son prolongement africain.

Pour accompagner le développement des provinces du Sud, l’ONEE, en partenariat avec les secteurs public et privé, a réalisé une série de projets structurants dans les domaines de la production, du transport, de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau portable et de la gestion de l’assainissement liquide.

Les investissements réalisés s’élèvent à 39,2 milliards de dirhams (MMDH), répartis entre 31,5 MMDH pour le secteur Electricité, y compris les projets développés dans le cadre de la loi 13-09, et 7,7 MMDH pour l’eau potable et l’assainissement liquide.

Parmi les principales réalisations, figure le raccordement des provinces du Sud au Réseau national d’électricité en commençant par Laâyoune en 1999, Dakhla en 2021, et aujourd’hui la province de Tarfaya.

Quant aux secteurs de l’eau potable et de l’assainissement, il s’agit notamment des stations de dessalement au niveau des villes de Laâyoune et Boujdour et des stations de déminéralisation de Dakhla et de Tan-Tan, ainsi que les stations de traitement d’Es-Semara et d’Assa.