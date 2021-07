ONEE : Des mesures proactives pour assurer l’approvisionnement du Centre de Guercif en eau potable

mardi, 20 juillet, 2021 à 23:08

Oujda – L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE- Branche Eau) informe ses clients qu’en raison de la vague de chaleur que connaît le Royaume et qui coïncide avec l’Aïd Al-Adha, la demande en eau potable s’accentue dans le Centre Guercif, où la consommation dépasse la capacité de production, notamment pendant les périodes de pointe.

Dans un communiqué, l’Office explique que cette augmentation de la demande provoque une baisse de la pression de l’eau potable pouvant entraîner une interruption pour les points d’approvisionnement en haute altitude et les immeubles à plusieurs étages, en particulier dans le quartier du pôle urbain Ghiatta, le quartier Arrass, Harsha Kamber, le lotissement Al-Horria et le quartier Sidi Benjaafar.

Dans le cadre des efforts visant à assurer la continuité de l’approvisionnement en eau potable des habitants du Centre du Guercif, et en prévision de l’Aïd Al-Adha, l’ONEE a pris un ensemble de mesures proactives qui concernent principalement la sécurisation des réserves en eau potable par le remplissage des réservoirs, et la mobilisation des équipes d’exploitation et des moyens techniques et logistiques pour assurer une intervention rapide, en cas de nécessité.

L’office a décidé également l’adoption, à compter du samedi 19 juin 2021, d’un programme qui concerne l’approvisionnement en eau potable de la population de six heures du matin à minuit tout en coupant l’approvisionnement en eau potable de minuit à six heures du matin, et ce dans le but de constituer des réserves d’eau qui seront exploitées le lendemain, notamment durant la semaine de l’Aïd Al-Adha.

L’Office remercie ainsi tous ses clients pour leur compréhension, tout en les invitant à rationaliser leur consommation d’eau potable, et en les informant que ses équipes ne ménageront aucun effort pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable du Centre.

Le communiqué note par ailleurs que les services de l’Office restent à la disposition des clients, et pour plus d’informations, il faut contacter les services délégataires à Guercif aux numéros suivants :

Chef du centre : 06.61.05.67.96

Chef du service technique et exploitation : 07.67.83.57.30