ONEE/Tata : renforcement de l’alimentation en eau potable du centre Foum Zguid

mardi, 1 février, 2022 à 17:17

Tata – L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé, récemment, à la mise en service du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable du centre Foum Zguid, relevant de la Province de Tata à partir de 3 nouveaux forages, situés dans la zone de Nssoula à 25 km du centre, pour un débit global de 864 m3/jour.

Ce projet permettra de renforcer et de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de Foum Zguid et de faire face à la diminution de la productivité des ressources existantes due à la baisse des apports pluviométriques et la succession des années de sécheresse, indique l’Office dans un communiqué.

D’un coût global d’environ 19 Millions de dirhams, le projet porte principalement sur la réalisation et l’équipement de 3 forages ainsi que la pose de 25 km de conduites d’adduction d’eau potable.

Ce projet contribuera également à l’amélioration des conditions de vie de la population du centre Foum Zguid et au développement socio-économique de la Région.