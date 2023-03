ONU : Ouverture à New York de la 67è session de la Commission de la condition de la femme avec la participation du Maroc

lundi, 6 mars, 2023 à 16:50

Nations Unies (New York) – La 67è session de la Commission de la condition de la femme (CSW67) s’est ouverte, lundi au siège de l’ONU à New York, avec la participation du Maroc, représentée par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.