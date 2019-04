ONU: La Présidente de l’Assemblée Générale “soutient pleinement” l’engagement du Pape François et de SM le Roi pour la paix

vendredi, 5 avril, 2019 à 23:37

Nations-Unies (New York) – La Présidente de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, Maria Fernanda Espinosa, “soutient pleinement” l’engagement de Sa Sainteté le Pape François et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion de l’agenda de la paix mondiale, a déclaré, vendredi, sa porte-parole à New York.

Mme Espinosa “estime que la promotion de l’entente religieuse et culturelle, l’harmonie et la coopération est essentielle pour favoriser le maintien de l’agenda de la paix et atteindre les objectifs de développement durable”, a indiqué sa porte-parole, lors de son point de presse à l’ONU en réponse à une question sur la visite du Pape François au Maroc.

Lors de sa visite dans le Royaume, le Souverain Pontife et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, ont signé “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la Ville Sainte.

Réagissant à la signature de cet Appel, le porte-parole du Secrétaire général des Nations-Unies avait indiqué, plus tôt cette semaine, que l’Appel d’Al Qods s’inscrit “en droite ligne” de la position de longue date de M. Antonio Guterres, sur le statut de la Ville Sainte.

De son côté, le Haut-Représentant de l’Alliance des Civilisations des Nations-Unies, Miguel Angel Moratinos, a estimé que le contenu de cet Appel est “très juste et pertinent, en ce sens que la Ville Sainte n’appartient pas à une seule religion ou à un seul peuple ou culture”. “Jérusalem est la capitale globale des religions et des cultures. Et le fait de s’approprier cette ville par les uns ou par les autres n’apportera pas la paix et la stabilité dans la région”, a-t-il affirmé.