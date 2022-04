ONU/Urbanisme: Mme El Mansouri s’entretient à New York avec son homologue espagnole

vendredi, 29 avril, 2022 à 10:15

Nations Unies (New York) – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a eu, jeudi à New York, des entretiens avec la ministre espagnole des Transports, des mobilités et des programmes urbains, Raquel Sanchez Jimenez.