Open Startup Maroc : Les étudiants d’Al Akhawayn se distinguent

mardi, 30 mars, 2021 à 14:40

Ifrane – Les étudiants de l’université Al Akhawayn à Ifrane (UAI) ont brillé lors du programme ‘’Open Startup Maroc’’, qui vise à inculquer aux étudiants et jeunes diplômés les compétences et connaissances pour lancer leur propre idée et entreprise.