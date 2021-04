Opération d’établissement et de renouvellement de la CNIE au profit de la communauté marocaine établie en Angola

jeudi, 29 avril, 2021 à 18:48

Un mémorandum d’entente a été signé jeudi à Agadir, entre le Centre Régional d’investissement Souss-Massa (CRISM), la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services Souss Massa (CCIS SM) et la Fédération des Technologies de l’Information de Télécommunication et de l’Offshoring (APEBI).