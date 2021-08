Opération Marhaba 2021: le ministère de l’Équipement reçoit et traite les demandes de remboursement des MRE

lundi, 9 août, 2021 à 23:06

Le soulèvement de Kénitra en août 1954 est une illustration on ne peut plus claire du triomphe de la volonté du Trône et du peuple dans la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance, a souligné lundi à Kénitra le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri.