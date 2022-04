Opération “Ramadan 1443”: plus de 11.970 ménages bénéficiaires à Guelmim

mercredi, 6 avril, 2022 à 17:37

Guelmim – Un total de 11.970 ménages nécessiteux de la province de Guelmim bénéficieront de l’opération nationale de distribution de denrées alimentaires ”Ramadan 1443”, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré.

Lancée mercredi à Guelmim, l’opération qui souffle cette année sa 23ème bougie, profitera à des bénéficiaires issus des pachaliks de Guelmim et Bouizakarne, notamment, Takant, Ifrane Atlas Saghir, Taghjijt, Asrir, Fask, Laksabi, Lbiyar et la plage blanche.

La préfecture de province de Guelmim a ainsi mobilisé pour la réussite de cette opération des commissions provinciales et locales, en plus des éléments relevant de la délégation de l’Entraide nationale et d’autres départements, au niveau des points de distribution dans la province.

Le coordonnateur régional de l’Entraide nationale à Guelmim-Oued Noun, Taleb Bouya Aba Hazm a déclaré à la MAP que les bénéficiaires sont issus de milieux nécessiteux dans les zones rurales et urbaines de la province, ajoutant que la commission provinciale a entrepris l’ensemble des mesures pour réussir cette opération visant la continuité de la solidarité et de l’entraide entre les différentes franges sociales.

Le panier de soutien alimentaire comporte 10 kg de farines, 4 kg de sucre, 5 litres d’huile végétale, 250 grammes de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de pâtes et une grande boite de concentré de tomates.

Cette action de générosité, hautement significative en ce mois béni, traduit la sollicitude Royale constante envers les populations en situation de vulnérabilité sociale et vient consacrer les valeurs d’humanité, de solidarité, d’entraide et de partage caractéristiques de la société marocaine.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 103 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1443” bénéficiera cette année à près de 3 millions de personnes, établies dans 83 provinces et préfectures du Royaume et regroupées au sein de 600.000 ménages, dont 459.500 vivent en milieu rural (77% des familles bénéficiaires).