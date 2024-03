Opération “Ramadan 1445”: 14.800 ménages bénéficiaires dans la province de Tinghir

dimanche, 17 mars, 2024 à 17:21

Tinghir – Quelque 14.800 ménages dans la province de Tinghir bénéficieront cette année de l’opération de soutien alimentaire “Ramadan 1445”.

Cette opération, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois béni de Ramadan, concerne 2.900 bénéficiaires issus du milieu urbain et 11.900 autres en milieu rural, selon des données de la Délégation provinciale de l’Entraide nationale à Tinghir.

Cette action solidaire, qui vient en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Cette opération a ainsi profité à 1.600 familles à Tinghir, 700 à Kalâat M’Gouna, 600 à Boumalne Dadès, 120 à Toudgha, 140 à Taghazout, 100 à Ait Sedrate Jbel, 150 à M’semrir, 130 à Aknioune, 130 à Assoul, 140 à Ait Hani, 140 à Alnif, 600 à Hasya, 130 à Ahl Mgoun, 120 à Souk Khemis et 120 ménages à Aït Sedrate Sahl.

Afin de garantir le succès de cette initiative, la province de Tinghir a mobilisé des comités au niveau des pachaliks et caïdats de la province, ainsi que des ressources humaines relevant des délégations de l’Entraide nationale et de la Promotion nationale, de la Santé, des nédharats des Habous et des Affaires islamiques et les autorités publiques dans l’ensemble des points de distribution.

SM le Roi Mohammed VI avait procédé, mercredi dernier à l’arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat, au lancement de l’opération nationale “Ramadan 1445” bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1445” porte sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé).