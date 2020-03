Opération de soutien provisoire : Les demandes se font uniquement via le numéro vert “1212”

lundi, 30 mars, 2020 à 14:42

Le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE) a lancé, lundi, une campagne de collecte de fonds au profit des associations et startups innovantes à fort impact social, dans le but de les aider à implémenter des solutions concrètes face à la crise sanitaire du Coronavirus (COVID-19).