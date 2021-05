Deux Opérations d’assistance en mer par la Marine Royale ce week-end (source militaire)

dimanche, 30 mai, 2021 à 21:44

L’indulgence dont fait montre la justice espagnole, à travers ses petits arrangements avec les précieuseries du chef des séparatistes du polisario, le dénommé Brahim Ghali, trahit un véritable renversement de valeurs et constitue un déni de justice, purement et simplement, soulignent MM. Mohamed Aujjar, Khalihenna Ould Errachid et Ahmed Herzenni dans une tribune publiée, dimanche, par le journal espagnol “La Razon”.