Un ophtalmologue népalais remporte le Prix Issa de “l’Action au service de l’humanité”

mardi, 17 janvier, 2023 à 16:09

DNES à Manama Khalid EL HARRAK

Manama (Bahreïn) – L’ophtalmologue népalais, Dr Sanduk Ruit, a remporté la 5ème édition du Prix Issa de “l’Action au service de l’humanité”, en reconnaissance de ses efforts de lutte contre la cécité en tant que président exécutif du Centre Tilganga d’ophtalmologie du Népal.

Le processus intégré que représente sa conception de la chirurgie, en plus du système de sensibilisation qu’il a mis au point en phase avec les besoins en chirurgie de pointe en matière de soins et d’interventions, a permis d’assurer des traitements de haute qualité dans le domaine de l’œil et de garantir à ce processus médical la durabilité financière, a-t-on indiqué auprès des organisateurs du Prix.

Créé en 2009, le Prix Issa de l’Action au service de l’humanité est une initiative de SM le Roi de Bahreïn, Hamad Ibn Issa Al Khalifa, visant à honorer la mémoire du défunt prince Cheikh Issa bin Salman Al Khalifa.

Lors de la cérémonie de remise de cette distinction, organisée mardi au centre culturel Isa à Manama, le président du conseil d’administration du Prix et représentant personnel de SM le Roi Hamad bin Issa Al Khalifa, SA le Cheikh Mohamed bin Moubarak Al Khalifa, a souligné que cette initiative illustre l’attachement du Bahreïn à faire avancer la science, et à faire connaître et honorer les pionniers de l’action humanitaire, sur la base des principes au nom desquels ce Prix a été créé.

À cet effet, le conseil d’administration s’est attelé aux côtés du secrétariat du prix et du Jury, lequel se compose de personnalités mondialement reconnues pour leur expertise et leur compétence scientifique, juridique et académique, à l’examen et à l’évaluation des actions humanitaires à travers les dossiers soumis par les 139 candidats à la cinquième session du Prix (2021-2022) issus des différentes régions du monde, a-t-il précisé, ajoutant que cinq dossiers répondant aux conditions d’octroi de cette haute distinction ont été retenus.

Et de relever que sur la base du rapport présenté par le groupe de recherche sur le terrain et à la lumière des délibérations du secrétariat, il a été décidé de décerner le prix à l’ophtalmologue népalais, Dr Sanduk Ruit, en reconnaissance de son action et de ses efforts humanitaires.

De son côté, le secrétaire général du Prix a mis en avant la qualité exceptionnelle des travaux du lauréat et leur très grande proximité de l’esprit dans lequel ont été définis les critères d’octroi de cette récompense.

Dr Ruit est devenu mondialement célèbre pour avoir développé une nouvelle approche dans le traitement de la cataracte ainsi qu’une nouvelle lentille implantée à l’intérieur du globe oculaire, dont le coût est nettement moins élevé que les lentilles similaires, a-t-il précisé.

Cette lentille fabriquée à bas prix lui permet d’opérer en moins de cinq minutes des patients souffrant de la cataracte, a-t-il dit, ajoutant que le lauréat intervient également sur les cataractes en procédant à des incisions infimes sur lesquelles il pose des lentilles artificielles à bas coût.

Il a également soigné gratuitement plus de 120.000 patients atteints de cécité susceptible d’être prévenue, a rappelé le secrétaire.

Pour sa part, le président du jury Jan Paulsson a passé en revue les missions du jury et les critères de sélection des candidats, mettant l’accent sur le parcours du Dr Sanduk Ruit, ses services rendus à l’humanité et les sacrifices consentis en faveur de la pérennité de ses actions non seulement au Nipal, mais aussi dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique.

Le Prix Issa de l’Action au service de l’humanité honore tous les deux ans des personnes et des organisations du monde entier qui ont fourni des services exceptionnels à l’humanité quelles que soient leur race, leur religion, leur culture ou leur croyance.

Il englobe 11 catégories, notamment la prévention des catastrophes, les secours, l’éducation et la tolérance. Le lauréat du Prix, le premier de ce genre dans le monde arabe, recevra une médaille d’or et une dotation d’un million de dollars.