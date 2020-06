Oriental : Le Comité régional de veille économique tient sa première réunion

mercredi, 3 juin, 2020 à 20:03

Oujda – Le Comité régional de veille économique de l’Oriental a tenu, mercredi, sa première réunion, sous forme de visioconférence, présidée par le Wali de la région, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai.

Cette rencontre a été consacrée à l’examen des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sur l’économie de la région de l’Oriental, l’évaluation de la mise en œuvre des décisions du Comité de veille économique (CVE) au niveau de la région et la présentation d’un programme d’action pour le décollage économique, indique un communiqué de la wilaya de l’Oriental.

Lors de cette réunion, M. El Jamai a présenté un exposé détaillé sur les mesures prises par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dès le début de la pandémie, notant que le Souverain a donné la priorité à la protection de la santé et de la sécurité des citoyens, et ce à travers un ensemble de mesures préventives et proactives.

Il a rappelé dans ce sens la mise en place de l’état d’urgence sanitaire visant à endiguer la pandémie, sans oublier les mesures prises pour répondre à la nécessité de soutenir les catégories touchées de plein fouet par cette crise et de limiter les répercussions négatives de la pandémie sur l’économie nationale.

Le wali a également passé en revue la panoplie de mesures prises par le gouvernement dans les domaines social, financier et fiscal, notamment la création du Fonds de gestion de la pandémie du nouveau coronavirus dans le but de réduire l’impact économique et social de la Covid-19.

Il a, en outre, fait part de plusieurs propositions à même d’insuffler une nouvelle dynamique au processus de développement selon une nouvelle vision, et placer l’Oriental parmi les régions créatrices de richesse et d’emplois, affirme le communiqué.

Après examen des différentes répercussions du coronavirus sur l’économie de la région et ses secteurs vitaux et des mesures qui peuvent être prises par le comité national de veille économique, les participants à cette rencontre ont présenté leurs propositions et visions ayant pour objectif d’élaborer une feuille de route qui s’inscrit en harmonie avec les orientations nationales dans ce domaine, tout en prenant en considération les spécificités de la région.

Ils ont, ainsi, convenu de créer des comités provinciaux et préfectoraux, ainsi que des commissions thématiques et sectorielles, avec pour mission d’effectuer un diagnostic détaillé des effets de la pandémie et formuler des propositions pratiques pour atteindre les objectifs escomptés.

Cette réunion a connu la participation des gouverneurs des provinces de la région, du président du Conseil régional de l’Oriental, du directeur général de l’Agence de développement de l’Oriental, des présidents des conseils provinciaux, des présidents des chambres professionnelles, du président de l’Université Mohammed Premier, du président de la Confédération générales des entreprises du Maroc-région de l’Oriental, du président du Conseil régional du tourisme, du directeur général du Centre régional d’investissement et des chefs des services décentralisés.