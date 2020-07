Oriental : Les épreuves du bac se déroulent dans des conditions normales empreintes de l’esprit de responsabilité (AREF)

Oujda – Les épreuves de la session normale de l’examen national unifié du Baccalauréat-2020 se déroulent dans des conditions normales empreintes de l’esprit de responsabilité, selon l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental.

Dans un communiqué, l’Académie met aussi l’accent sur le strict respect des mesures sanitaires et préventives pour protéger les candidats, le staff pédagogique et administratif, et l’ensemble des intervenants contre la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Rappelant que la session normale se déroulera en deux pôles, à savoir les 03 et 04 juillet pour la Littérature, les sciences humaines et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-Techniques et le Bac professionnel, l’AREF fait savoir que le taux de présence des candidats lors de la première journée, au niveau de la région de l’Oriental, s’établit à 85,18 pc.

Le nombre total des candidats qui étaient présents s’élève à 12.447, soit un taux de présence de 85,51 pc, précise-t-on, faisant savoir que le nombre des élèves scolarisés parmi ces candidats se chiffre à 6234 avec un taux de présence de 98,68 pc alors que les candidats libres étaient au nombre de 6213 (71,64pc).

Los de cette première journée des examens, ajoute la même source, le directeur de l’Aref de l’Oriental et le directeur provincial de l’Education nationale à Oujda-Angad, ont effectué une tournée dans plusieurs centres d’examens pour s’assurer du bon déroulement de cette échéance si importante dans la vie de chaque étudiant.

Par ailleurs, l’Aref révèle que 54 cas de fraude ont été détectés vendredi dans la région de l’Oriental, soulignant que ces cas concernent la possession et l’utilisation de téléphones portables ou des outils électroniques.

Les auteurs des 54 cas de fraude parmi les candidats libres (51) ou scolarisés (03) sont répartis au niveau des directions provinciales de Nador avec 17 cas, tous des candidats libres, Oujda-Angad (13 cas/11 candidats libres et 2 scolarisés), Driouch (12 candidats libres), Figuig (05 candidats libres), Berkane (04 candidats libres), Jerada (01 candidat scolarisé), Taourirt (01candidat libre) et Guercif (01 candidat libre).

La fraude dans le baccalauréat est sévèrement punie par la loi, et ce pour permettre aux candidates et candidats de passer les examens dans une atmosphère transparente et équitable, et consacrer la crédibilité et la fiabilité du diplôme du baccalauréat.

A noter que l’Académie avait procédé dans le cadre des préparatifs pour le déroulement des épreuves du baccalauréat dans de meilleures conditions, à l’aménagement de 158 centres d’examen et 18 centres de correction, et à la mobilisation des ressources humaines nécessaires (9.099 personnes), en sus de l’ouverture de certains internats pour accueillir des élèves qui habitent loin des centres d’examens et rencontrant des difficultés de déplacement.

Et dans le cadre du protocole sanitaire, des tests médicaux et de dépistage du Covid-19 ont été effectués au profit notamment des membres de l’équipe technique chargée de l’impression et de la reproduction des épreuves, en sus du programme de désinfection régulière de tous les espaces, du respect des règles de distanciation et de la mise en place en quantités suffisantes de produits désinfectants et de moyens de protection pour les candidats et les différents intervenants durant toutes les phases de cette échéance décisive.

Le nombre total des candidats à la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-2020 dans la région de l’Oriental s’élève à 25.997, dont 12.717 sont de sexe féminin (49pc).

Les candidats parmi les élèves de l’enseignement public sont au nombre de 16.330 (94,94pc), contre 870 du privé (5,06 pc), alors que le nombre des candidats libres est de 8.797.