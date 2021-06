Oriental : Les experts comptables s’allient avec l’université et le patronat au service des acteurs économiques

Saidia – Des conventions de partenariat ont été signées, vendredi à Saidia, entre l’Ordre des experts comptables (OEC), d’une part, et l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), section de l’Oriental, d’autre part, en vue de conjuguer leurs efforts au service du développement et des acteurs économiques.