Oriental : M. Ait Taleb visite des centres de vaccination anti-Covid

vendredi, 26 février, 2021 à 22:30

Oujda – Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a visité, vendredi, des centres de santé situés dans les provinces de Guercif, Taourirt, Nador et Berkane et dans la ville d’Oujda, dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

Le ministre, accompagné notamment des gouverneurs des provinces concernées, a visité le Centre de santé urbain de niveau 1 de Chouiber et le Centre de santé rural de niveau 1 d’Oulad Salah (province de Guercif), le Centre de santé urbain Moulay Ali Cherif (province de Taourirt), le Centre de santé élargi Almasjid à Nador et le Centre de santé élargi de Bni Nsar (province de Nador), ainsi que le Centre de santé rural Aghbal (province de Berkane).

M. Ait Taleb a également rendu visite au Centre de santé urbain Elfath et à la station de vaccination Takadoum à Oujda, accompagné du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai et d’une importante délégation.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces visites, le ministre a indiqué que cette visite a pour objectif de s’enquérir du déroulement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid au niveau de la région de l’Oriental, mettant en exergue la forte adhésion des citoyens à cette campagne.

Le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a permis d’installer un sentiment de confiance chez les citoyens, qui affluent vers les stations de vaccination dans le respect des critères fixés pour assurer un déroulement progressif de la campagne, qui devrait se poursuivre, selon les prévisions, jusqu’à fin juin prochain, a-t-il ajouté.

M. Ait Taleb a aussi salué la forte mobilisation des cadres de la Santé et des autorités locales qui déploient de grands efforts pour permettre à cette campagne de se dérouler de manière organisée et souple.

L’ensemble des intervenants sont mobilisés pour assurer le succès de cette campagne de vaccination qui constitue une véritable “épopée nationale”, a-t-il insisté, relevant que cette campagne force l’admiration des observateurs à l’échelle internationale et constitue un motif de fierté pour le Maroc.

Le ministre, qui a noté que la situation épidémiologique actuelle favorise la réussite de la campagne de vaccination, a toutefois averti que le Maroc n’est pas encore à l’abri d’une éventuelle dégradation de la situation, comme cela s’est produit dans d’autres pays.

M. Ait Taleb a ainsi exhorté l’ensemble des citoyens à maintenir et respecter les mesures de prévention et de précaution contre la propagation de la Covid-19 tout au long de cette campagne de vaccination, dans le but d’atteindre l’immunité collective qui constitue le seul moyen de retrouver la vie normale et de réduire les effets négatifs de la pandémie sur les plans économique et social.

La tournée du ministre de la Santé dans la région de l’Oriental doit se poursuivre samedi pour visiter des centres de santé mobilisés pour la vaccination anti-Covid dans les provinces de Figuig et Jerada.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire, puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de 17 ans et plus.