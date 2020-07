Oriental : une offre abondante et des mesures de prévention pour l’Aid Al Adha

samedi, 25 juillet, 2020 à 11:59

Oujda – A une semaine de la fête d’Aid Al Adha, les marchés de vente du bétail destiné à l’abattage dans la région de l’Oriental affichent une offre abondante et satisfaisante pour les habitants de la région, tout en suivant des mesures strictes de prévention rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19.

La région de l’Oriental compte 17 marchés permanents de bétail, en plus d’autres marchés temporaires créés pour augmenter le nombre de marchés ouverts pour la période de l’Aid al-Adha et diminuer la pression sur les marchés hebdomadaires.

A titre d’exemple, la préfecture d’Oujda-Angad, dispose de trois marchés, à savoir les marchés hebdomadaires d’Oued Isly et de Sidi Moussa Lamhaya, en plus du marché temporaire créé à Sidi Yahya et qui répond aux normes de prévention et d’organisation contre la pandémie du Covid-19, sans oublier plusieurs points de vente répartis à travers la préfecture.

De même, les mesures de prévention ont été renforcées dans ces marchés, à travers la création de commissions formées de cadres des directions provinciales de l’Agriculture, de la direction régionale de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et de la direction régionale du Conseil agricole, en vue de procéder à la sensibilisation et contribuer à l’application effective de l’ensemble des mesures contenues dans le communiqué conjoint et le guide pratique publiés, à l’occasion de l’Aid Al Adha, par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministère de l’Intérieur.

Concernant l’opération d’identification du cheptel, elle a totalisé, au 21 juillet courant, 886.556 têtes de bovin et d’ovin identifiés au niveau de l’ensemble des provinces et de la préfecture relevant de la région de l’Oriental.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’Agriculture, Mahjoub Lahrach, a expliqué que la multiplication des points de vente vise à éviter les encombrements et la forte affluence sur un nombre réduit de marchés, conformément à l’obligation de respecter les conditions de sécurité sanitaire prévus dans la note conjointe et du guide pratique qui a été distribué auprès des professionnels, pour assurer le respect total des mesures de prévention et de protection contre le Covid-19.

Pour ce qui est du cheptel, la région de l’Oriental compte près de 20.000 éleveurs-engraisseurs d’ovins et de caprins enregistrés, alors que les têtes d’ovins et de caprins identifiés ont atteint un nombre important, permettant de répondre aux besoins des habitants pour la fête du sacrifice, a-t-il affirmé.

Le cheptel proposé à la vente dans ces marchés jouit d’un bon état de santé et est soumis au contrôle des services du ministère de l’Agriculture et de l’ONSSA, a-t-il souligné, rappelant que les bouchers qui seront autorisés à effectuer le rite du sacrifice devront au préalable se soumettre aux tests nécessaires et que l’ensemble de ces opérations seront suivies de près par les services de l’ONSSA, qui resteront à l’écoute du citoyen pour intervenir en cas de besoin.

L’opération Aid Al Adha se déroule dans de bonnes conditions et dans le respect total des conditions de sécurité sanitaire, et l’ensemble des marchés dédiés à travers la région disposent d’une offre suffisante en ovins et caprins de manière à satisfaire les besoins des citoyens pour cette fête religieuse, a insisté M. Lahrach.

Il a aussi appelé les citoyens à s’assurer que les moutons ou chèvres achetés portent la boucle jaune «Aid Al Adha» qui dispose d’un numéro de série unique permettant la traçabilité.

Par ailleurs, le directeur régional a exhorté les citoyens à porter les masques de protection à l’intérieur des marchés, à ne pas se serrer la main, à utiliser les désinfectants et à respecter la distance de sécurité, tout en soulignant la nécessité d’éviter la foule puisque les marchés de vente du cheptel destiné au sacrifice sont nombreux et répartis à travers l’ensemble du territoire de la région.