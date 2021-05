Ouarzazate: Célébration du 16ème anniversaire du lancement de l’INDH

jeudi, 20 mai, 2021 à 0:45

Ouarzazate – Une réunion a été tenue, mardi au palais des congrès à Ouarzazate, pour commémorer 16ème anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH), célébré cette année sous le signe “Covid-19 et éducation: le bilan et les perspectives pour préserver les acquis”.

Cette réunion a abordé l’impact de la crise sanitaire liée à la propagation du nouveau Coronavirus sur le secteur de l’éducation et les mesures à prendre dans le cadre des programmes de l’INDH.

A cette occasion, le gouverneur de la province, Abderrazak Mansouri, a qualifié de “très positif” le bilan de l’Initiative à Ouarzazate depuis son lancement il y a 16 ans, comme en témoignent les progrès importants enregistrés dans un certain nombre de secteurs.

Il a précisé que plus de 1,18 milliard de Dirhams ont été mobilisés au niveau provincial dans le cadre de l’INDH depuis 2005, notant que ces investissements ont permis de réaliser de nombreux projets dans toutes les collectivités territoriales relavant de la province.

L’INDH a consacré la pratique de la démocratie participative à la faveur de la promotion du rôle des associations et des coopératives qui sont devenues des partenaires agissants dans la mise en œuvre et le suivi de plusieurs projets de développement, ainsi que la mise en place de mécanismes de bonne gouvernance, de gestion rationnelle locale et de convergence des projets, a fait remarquer le gouverneur.

Il a cité la réalisation en cours d’un projet de protection de l’enfance, le premier du genre dans la région de Drâa-Tafilalet, dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), pour un montant de 16 millions de Dirhams (MDH).

M. Mansouri a également évoqué la construction d’un centre régional de formation dans les métiers de l’éducation inclusive comme projet pilote, pour une enveloppe budgétaire estimée à 12 MDH.

Il a, en outre, passé en revue la contribution de l’INDH à la promotion des indicateurs de l’éducation et de la scolarisation dans la province.

Il s’agit notamment, a-t-il poursuivi, de la construction de centres de l’enseignement préscolaire publics dans les zones rurales et en milieu urbain et la réalisation de six nouveaux établissements d’accueil des étudiants et étudiantes (Dar Talib et Taliba), d’une capacité supplémentaire de 1.064 nouveaux lits, en plus de la mise à niveau de 1.160 lits au cours des trois dernières années.

S’y ajoute l’augmentation du nombre de bus de transport scolaire en 2021 à 240 par rapport à la période allant de 2014 à 2018 (54 bus).

Par ailleurs, le gouverneur a rappelé l’approvisionnement en eau potable des douars relavant des communes d’Idalssan et Tandoute, ainsi que le lancement d’une plate-forme provinciale pour accompagner les initiatives de création des entreprises et encourager les jeunes à l’auto-emploi.

Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur la présentation du bilan des réalisations de l’INDH au titre de 2019 et 2020, les mesures de lutte contre le Covid-19 au niveau de l’enseignement supérieur, ainsi que sur l’éducation et le système de formation dans la province.