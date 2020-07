Ouarzazate : destruction d’une grande quantité de drogues et de produits de contrebande

mardi, 14 juillet, 2020 à 16:16

Ouarzazate – Les services compétents ont procédé, mardi à Ouarzazate, à la destruction par incinération d’une grande quantité de drogues et de produits de contrebande, saisie au cours de plusieurs opérations menées par les services de sécurité au niveau de la région de Drâa-Tafilalet.

Il s’agit de 2.517,9 kg de chira (résine de cannabis), 18,9 kg de kif, 180 kg de tabac en poudre et 1,2 kg de cocaïne, selon le procès-verbal de destruction.

La destruction a porté aussi sur des produits de contrebande, à savoir 47.000 briquets, 730 détendeurs de gaz et 49 téléphones mobiles, ainsi que sur 18 litres d’eau de vie.

Cette opération s’est déroulée en présence des représentants des autorités locales et des différents services de sécurité, sous la supervision du parquet près le Tribunal de première instance de Ouarzazate.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le substitut du procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Ouarzazate, Abdellatif Kasmouh, a souligné que cette opération s’est déroulée sous le supervision d’une commission formée des représentants de plusieurs services concernés.

La drogue et les produits détruits ont été saisis par les services de sécurité dans le cadre des efforts déployés pour la lutte contre les différentes formes de criminalité, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Abdelbasset El Imami, de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects à Ouarzazate, a indiqué que la drogue et les produits détruits ont été saisis par les services compétents au niveau des 5 provinces de la région de Drâa-Tafilalet, notamment à Errachidia, Ouarzazate et Zagora.

Il a fait savoir que la valeur marchande de la drogue et des produits de contrebande saisis et détruits est estimée à 26 millions de Dirhams.

M. El Imami a relevé que cette opération, menée sous la supervision du parquet et des services compétents, est le fruit des efforts déployés en matière de lutte contre les activités délictuelles et la contrebande au niveau régional.