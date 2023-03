Ouarzazate : la Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement Durable mobilise ses énergies pour venir en aide aux douars encerclés par la neige (communiqué)

lundi, 6 mars, 2023 à 20:05

Ouarzazate – La Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement Durable a mobilisé ses énergies et ses capacités pour venir en aide aux douars encerclés par la neige dans la province de Ouarzazate, à travers la distribution des denrées et des fournitures nécessaires de manière urgente au profit des personnes ciblées par cette opération.

“Partant de l’approche d’entraide qu’elle a toujours adoptée durant les différentes étapes de solidarité nationale, et répondant à l’appel du devoir national, qui requiert d’intensifier les efforts pour atténuer les effets de la vague de froid et des chutes de neige dur la population affectée dans des zones de la province de Ouarzazate, la Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement Durable s’est organisée, en mobilisant ses énergies et ses capacités pour déployer son action solidaire au niveau provincial, en coordination avec les différentes institutions sociales concernées et ce, en venant en aide aux douars encerclés par la neige, à travers la distribution des denrées et des fournitures nécessaires de manière urgente au profit des personnes visées par cette opération”, indique un communiqué de la Fondation.

Cette opération sociale et humanitaire s’inscrit dans le cadre des efforts menés par la Fondation, en tant que composante de la société civile, pour une action de proximité, dans ces conditions climatiques exceptionnelles, visant à atténuer les souffrances de la population, ajoute le communiqué.

Selon la même source, la démarche solidaire de la Fondation s’inspire “des valeurs authentiques de notre religion et des orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le protège, L’assiste et Le garde pour le bien de notre cher pays”.