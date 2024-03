Ouarzazate : Intensification des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits

mardi, 19 mars, 2024 à 17:20

Ouarzazate – La commission mixte de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires relevant de la préfecture de Ouarzazate a intensifié, au cours du mois béni de Ramadan, ses opérations dans les différents points de vente et marchés de gros et de détail.