Ouarzazate : saisie de plus de 537 kg de produits alimentaires impropres à la consommation

mercredi, 6 mai, 2020 à 14:01

Ouarzazate – Plus de 537 kg de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis par les services compétents au niveau de la province de Ouarzazate, selon les autorités provinciales.

La cellule provinciale intersectorielle de veille sanitaire et les 9 comités chargés de la même mission ont procédé “à la saisie et la destruction de 537,029 kg de produits alimentaires impropres à la consommation”, indique un communiqué de la Division des affaires économiques, sociales et de coordination de la province de Ouarzazate.

Cette quantité totale saisie, qui comprend 475,5 kg de viandes et 61,529 kg de produits alimentaires divers, a été saisie durant des missions de contrôle effectuées dans près de 90 points de vente durant la période allant du 27 avril dernier au 4 mai courant.

Cette opération, souligne la même source, s’inscrit dans le cadre des efforts visant le suivi de l’approvisionnement des marchés locaux et le contrôle de la qualité et de la conformité des produits alimentaires vendus dans les commerces et les marchés quotidiens et hebdomadaires.

Cette mission se poursuit durant le mois sacré de Ramadan selon un programme établi, conformément au cadre légal et organisationnel appliqué dans ce domaine.