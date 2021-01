Ouarzazate : saisie et destruction de produits alimentaires impropres à la consommation

mercredi, 27 janvier, 2021 à 23:27

Ouarzazate – Le comité provincial de contrôle de la qualité des produits à Ouarzazate et les sous-comités locaux chargés de cette mission ont procédé, durant la période allant du 1er au 27 janvier, à la saisie et la destruction d’une quantité importante de produits alimentaires impropres à la consommation.

Selon un communiqué de la Division des affaires économiques et sociales relevant de la province de Ouarzazate, les interventions de ces comités ont permis la saisie et la destruction de 28.198 Kg de boissons gazeuses primées et de 792 Kg de viandes impropres à la consommation.

Cette opération intervient dans le cadre du travail du comité provincial ayant pour objet de veiller à la protection de la santé des consommateurs, à travers le contrôle de la qualité des produits alimentaires destinés à la consommation, souligne la même source.

Le communiqué relève que le comité provincial poursuivra la mise en œuvre de son programme de contrôle de la qualité des produits alimentaires, en coordination avec l’ensemble des intervenants et en vertu des lois en vigueur.