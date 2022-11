Ouarzazate/INDH : remise de bus scolaires et présentation de projets de développement

samedi, 12 novembre, 2022 à 19:36

Ouarzazate – Les clés de 7 bus de transport scolaire ont été remises au profit de cinq communes territoriales relevant de la province de Ouarzazate, à l’occasion du 47ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Cette opération menée récemment, financée par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et supervisée par le gouverneur de la province de Ouarzazate, Abderrazak Al Mansouri, a été suivie par la présentation de plusieurs projets et programmes de développement mobilisant une enveloppe financière globale de plus de 134 millions de Dirhams.

Il s’agit notamment d’un projet visant l’extension du réseau d’eau potable dans le quartier Isfoutalil dans la commune de Ouarzazate, d’un programme de protection des oasis contre les incendies au niveau de la province, ainsi que des projets de construction d’une école primaire dans la ville de Ouarzazate et d’un lycée collégial dans la commune de Khouzama.

Ces initiatives s’assignent pour objectifs de soutenir la scolarisation, de lutter contre la déperdition scolaire et de renforcer la flotte du transport scolaire au niveau de la province de Ouarzazate pour atteindre un total de 247 bus.

Le directeur régional de l’Éducation nationale à Ouarzazate, Youssef Bouras, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ces projets visent notamment à élargir et à améliorer l’offre scolaire dans les cycles de l’enseignement primaire et secondaire au niveau de la province.

S’agissant de la remise de 7 bus de transport scolaire au profit de cinq communes de la province, M. Bouras a souligné que cette initiative, financée par l’INDH, contribuera à promouvoir la scolarisation et à améliorer les services de transport scolaire en milieu rural.

Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la contribution à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à l’encouragement de la scolarisation des élèves en milieu rural, ainsi qu’à la lutte contre le décrochage scolaire, notamment parmi les filles issues des zones montagneuses de la province.