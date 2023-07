Oued Eddahab: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 31 juillet, 2023 à 11:00

Dakhla – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés dans la province d’Oued Eddahab, à l’occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné notamment d’élus locaux et des chefs des services extérieurs, a inauguré et donné le coup d’envoi à une série de projets programmés dans la ville de Dakhla et les communes rurales d’El Argoub et de Bir Anzarane.

Le wali et la délégation l’accompagnant ont donné le coup d’envoi à la réalisation de deux projets ayant pour objectif la réhabilitation du réseau d’assainissement au niveau de la ville de Dakhla, faisant l’objet d’une convention multipartite entre le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, la commune de Dakhla, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEP).

Le premier projet consiste à réhabiliter le réseau d’assainissement liquide dans la zone industrielle de Dakhla hors site, avec la mise en place d’une conduite de refoulement de 1,3 km.

S’inscrivant dans le cadre du contrat programme, pour le financement et la réalisation des programmes de développement intégré de la région, ce projet dont la durée de réalisation est de 6 mois, mobilisera une enveloppe budgétaire d’environ 3,69 millions de dirhams (MDH).

Le second projet qui s’inscrit dans le cadre du contrat programme entre l’Etat et la région Dakhla-Oued Eddahab porte, quant à lui, sur la réhabilitation du réseau d’assainissement de liquide au niveau du boulevard Mohammed V et quartier Moulay Rachid à Dakhla sur une linéaire de 13 km, nécessitant un montant global de 27,34 MDH, avec un délai de réalisation de 12 mois.

Par ailleurs, le wali et la délégation l’accompagnant ont inauguré la route provinciale N°1100 sur une longueur de 25 km dans la province d’Oued Eddahab, d’un coût global d’environ 15 MDH.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, vise à maintenir et préserver le patrimoine routier, à assurer la sécurité des usagers de la route et à renforcer les infrastructures de la région.

Par la même occasion, ils ont lancé la première tranche des travaux de construction de la route provinciale n°1103 d’une longueur de 21.3 km (95 km), reliant la route nationale n°1 et Bir Anzarane, mobilisant une enveloppe budgétaire estimée à 25 MDH.

Par ailleurs, M. Benomar et le directeur de la Caisse marocaine des retraites (CMR), Lotfi Boujendar, ont inauguré la Délégation régionale de la caisse, une structure qui vient renforcer la politique de proximité menée par la Caisse pour répondre aux besoins de ses usagers et partenaires.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de plus de 2.78 MDH, sur une superficie couverte de 483 m2, cette nouvelle structure de deux étages comprend notamment quatre guichets, trois bureaux, une salle de réunion, une salle d’archives et une salle d’attente, en plus d’autres dépendances.