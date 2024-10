Ouezzane: Fort engagement de l’INDH en faveur de la scolarisation des enfants du milieu rural

mardi, 22 octobre, 2024 à 21:16

Ouezzane – La Maison des enfants d’Ouezzane est un exemple éloquent du fort engagement de l’INDH en faveur de la promotion de la scolarisation des enfants issus du milieu rural, à travers des interventions multidimensionnelles couvrant les aspects éducatifs et sociaux.

Dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, cette structure a bénéficié de plusieurs projets visant à moderniser ses infrastructures, à moderniser ses équipements et à renforcer sa gestion, afin de créer un environnement favorable à l’hébergement, la nutrition, l’éducation et au bien-être des enfants en milieu rural qui ont déménagé en ville pour poursuivre leurs études.

A cet égard, le président de l’association caritative islamique d’Ouezzane, en charge de la gestion de la Maison des enfants, Mustapha Mehdi, a salué le soutien “précieux et remarquable” de l’INDH, qui a permis à l’établissement d’améliorer ses services au fil des ans, soulignant que “sans le soutien financier de l’INDH, il aurait été difficile d’améliorer ses services et de moderniser ses installations”.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mehdi a relevé que cette Maison des enfants, qui offre des services complets aux élèves issus du monde rural, a bénéficié, au cours des quatre dernières années, d’un ensemble de projets de soutien dans le cadre de l’INDH, ce qui a permis d’améliorer la qualité des prestations offertes.

En 2019, la Maison des enfants a bénéficié d’un projet de mise à niveau financé par l’INDH, et en 2022, un financement de 110.000 dirhams mobilisé par l’Initiative a permis d’équiper une salle polyvalente et d’acquérir du matériel pédagogique complet, en vue de faciliter le soutien scolaire au profit des enfants bénéficiaires.

Par ailleurs, l’établissement a bénéficié, en 2024, d’un soutien financier d’environ 150.000 dirhams, qui a permis de rénover la cuisine et le réfectoire, avec l’acquisition d’équipements modernes, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des repas servis à environ 60 enfants scolarisés, tous issus du milieu rural.

La Maison des enfants d’Ouezzane incarne parfaitement la philosophie d’un soutien global en faveur de la scolarisation des enfants issus du milieu rural.

“Nous offrons une prise en charge sociale complète, incluant l’hébergement, la nutrition, l’encadrement éducatif, la paix sociale, les soins médicaux et le soutien scolaire à 60 enfants, tous des garçons”, a indiqué M. Mehdi, précisant qu’une équipe de 9 cadres et employés veille à assurer le confort et à répondre aux besoins des élèves hébergés.

“Notre travail contribue à réduire l’abandon scolaire en offrant aux enfants un hébergement, des soins et des services sociaux, ainsi que des cours de soutien,” a-t-il précisé, faisant savoir que la Maison d’Ouezzane a développé une expérience pilote en matière de soutien scolaire, grâce à un réseau de bénévoles composé de professeurs en activité et retraités, qui dispensent des cours hebdomadaires dans diverses matières.

Dans ce sens, le professeur de français à la retraite et l’un des bénévoles, Lahcen Labjar, a fait part de sa satisfaction de pouvoir continuer à contribuer à l’éducation de ces enfants issus du milieu rural, en les aidant à surmonter leurs difficultés en français, notant qu’avec le soutien de tous les bénévoles, un programme hebdomadaire complet a été mis en place pour couvrir l’ensemble des matières scolaires, afin d’encourager les élèves à améliorer leurs résultats scolaires et à exceller.

En outre, la Maison des enfants n’a pas négligé l’aspect social et récréatif, puisqu’elle organise des sorties et des excursions éducatives au profit des élèves, en collaboration avec des associations de la société civile, contribuant ainsi à la construction de la personnalité des enfants et à leur intégration sociale.

Le Chef de la division de l’action sociale (DAS) de la province d’Ouezzane, Abdelghani Chraa, a souligné que la Maison des enfants, à l’instar des autres établissements de protection sociale de la province, bénéficie d’un soutien continu dans le cadre de l’INDH, afin de garantir un service de qualité aux pensionnaires.

Il a également affirmé que le comité provincial de développement humain (CPDH) n’a ménagé aucun effort pour allouer une enveloppe budgétaire importante, au cours de l’année 2024, à la mise en en œuvre de projets visant à mettre à niveau et équiper les Maisons de l’étudiant et de l’étudiante (Dours Talib et Taliba) dans toutes les communes de la province, en préparation pour la rentrée scolaire 2024-2025, en vue d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

L’INDH a érigé en priorité absolue la promotion de l’égalité des chances entre les élèves du milieu urbain et rural dans la province d’Ouezzane, en multipliant les projets dans le domaine éducatif, notamment en matière d’enseignement préscolaire, de transport et de soutien scolaire et social, dans l’objectif d’assurer une répartition équitable des fruits du développement dans la province.