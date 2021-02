Ouezzane: Forte affluence des bénéficiaires à la campagne de vaccination contre la Covid-19

mardi, 2 février, 2021 à 19:58

Ouezzane – La campagne de vaccination contre la Covid-19, au niveau de la province d’Ouezzane, connait une forte affluence des personnes ciblées par la première phase conformément aux critères fixés par le ministère de la Santé.

Après le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination, jeudi, quelque 18 centres de vaccination ont été mobilisés au niveau de la province d’Ouezzane, répartis sur les zones urbaines et rurales.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé, Mustapha Adil, a indiqué que l’ensemble du staff médical, infirmier et administratif est mobilisé pour assurer la réussite de cette campagne nationale, conformément aux Hautes Instructions Royales.

L’opération, qui a débuté jeudi, a été marquée par la vaccination de dix cadres médicaux et infirmiers, a fait savoir M. Adil, ajoutant qu’elle s’est poursuivie à grande échelle, à partir de vendredi, afin d’inclure les personnes ciblées âgées de plus de 75 ans et le personnel en première ligne, dont celui de la Santé, les pouvoirs publics et les services de police.

Environ 2.500 bénéficiaires de la catégorie ciblée ont été vaccinés, jusqu’au lundi, dans les 18 centres, répartis sur les trois centres de la ville d’Ouezzane et 15 centres dans les communes rurales de la province, a-t-il relevé.

Au cours de ces derniers jours, l’opération de vaccination a connu un rythme accéléré suite à l’affluence des bénéficiaires aux centres pour recevoir la première dose de vaccination et ce, grâce à l’engagement des différents intervenants et la confiance des citoyens quant aux mesures entreprises, a-t-il conclu.

Ainsi, le centre de vaccination aménagé dans la Maison des jeunes au quartier Quachriyine à Ouezzane a connu une affluence sur la vaccination des personnes âgées dans le plein respect des mesures préventives mises en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie.

Plusieurs bénéficiaires de cette opération de vaccination ont fait part de leur satisfaction quant aux conditions d’accueil et de déroulement de la vaccination, exprimant leur reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI pour avoir lancé cette campagne visant à préserver leur santé.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de 17 ans et plus.