Ouezzane : Lancement de plusieurs projets de développement à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 21 juillet, 2023 à 19:57

Ouezzane – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés, jeudi dans la province d’Ouezzane, à l’occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le Gouverneur de la province d’Ouezzane, Mehdi Chalabi, accompagné notamment du Secrétaire général de la préfecture, du président du Conseil provincial d’Ouezzane, du président du Conseil local des Oulémas et des représentants du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), a donné le coup d’envoi de plusieurs projets, pour un investissement total de 101 millions de DH.

A la commune rurale de Zoumi, le gouverneur a procédé à l’inauguration d’une route de 8 km reliant les douars de Tamla, El Harchia et Ouled Khairoune, financée dans le cadre du programme “Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS)”, et d’un Centre d’éducation et de formation, fiancé par l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN), l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la commune de Zoumi.

Dans la commune de Brikcha, le gouverneur a inauguré un Centre de Santé de deuxième niveau, ainsi qu’un dispensaire à El Jabriyin, financé dans le cadre du programme de Réduction Des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS).

A la commune de Mzefroune, le gouverneur et la délégation l’accompagnant a inauguré l’Ecole communautaire Barrage Oued El Makhazine, financé par le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, pour un investissement de 5,2 millions de DH.

Par la même occasion, il a été procédé au lancement de plusieurs projets de développement dans différentes communes, notamment l’élargissement et le renforcement de la route provinciale 4104 reliant Zoumi à Douar Chahbia sur une distance de 13 km, financé dans le cadre du programme PRDTS, et la construction du tronçon routier reliant la route provinciale 4103 à Douar Tizirane relevant de la commune d’Aïn Beida sur une longueur de 6,6 km, financé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Au rang de ces projets figurent également le lancement du projet d’approvisionnement en eau potable de 22 douars relevant des communes de Brikcha, Aïn Beida, Mokrisset et Asjen, financé dans le cadre du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027, l’aménagement de la route reliant la route provinciale 4527 à Douar Aïn Mchalou dans la commune d’Asjen, sur une longueur de 5,5 km, outre l’aménagement de la route non classée menant à Douar Laquessayeba relevant de la commune de Mzefroune, sur une distance de 2,3 km, financés dans le cadre du programme de PRDTS.